Suspendieron a un médico de La Plata por mensajes antisemitas y quedó bajo investigación judicial

El Ministerio de Salud bonaerense informó este lunes la suspensión de Miqueas Martínez Secchi, médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata, luego de que se difundieran en redes sociales una serie de mensajes antisemitas atribuidos a su cuenta personal. Las expresiones, que incluían frases de extrema violencia, motivaron además una denuncia penal en su contra.

El profesional quedó apartado de sus funciones mientras un comité “ético, técnico y profesional” analiza su conducta tanto en el plano laboral como personal. En paralelo, se inició una investigación administrativa y judicial para determinar eventuales responsabilidades.

La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Monastersky y quedó radicada, por sorteo, en el Juzgado Federal N°6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Aunque Martínez Secchi eliminó su cuenta en la red social X, las publicaciones ya habían sido recopiladas por el activista Daniel Lerer, lo que aceleró su circulación y generó un fuerte repudio público.

Además de desempeñarse como residente en el hospital platense, Martínez Secchi es docente de Clínica Médica en la Universidad Nacional de La Plata. Desde el Ministerio de Salud señalaron que el proceso de evaluación seguirá su curso para establecer si sus expresiones son compatibles con el ejercicio de la medicina y con los principios éticos que rigen la función pública.