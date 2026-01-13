Volcó un camión en la Ruta 2 y un derrame de cáscara de cebada complicó el tránsito

Un camión que transportaba cáscara de cebada volcó este martes en la Ruta 2, a la altura de La Plata, y provocó importantes complicaciones en el tránsito. El siniestro se registró en el kilómetro 61 y derivó en la intervención de personal de Aubasa, efectivos policiales y servicios de emergencia.

Como consecuencia del vuelco, la carga quedó desparramada sobre la calzada, lo que obligó a reducir carriles y a implementar un operativo especial para ordenar la circulación y prevenir nuevos incidentes en uno de los principales corredores viales de la provincia de Buenos Aires.

Según se informó, Aubasa trabaja en el lugar con todas sus áreas operativas, en coordinación con la Policía y los sistemas de emergencia, para asistir al conductor del vehículo y avanzar en la remoción del material derramado sobre el asfalto.

Hasta el momento no se reportaron oficialmente personas heridas. No obstante, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que continúa trabajando en la zona, donde las tareas se extendían durante la tarde para restablecer por completo el tránsito en la Ruta 2.