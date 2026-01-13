Derrame de mercurio generó alarma en un edificio del centro platense

Un derrame de mercurio registrado este martes en el piso 11 de un edificio situado en calle 6 entre 50 y 51, en pleno centro de la ciudad de La Plata, generó preocupación entre vecinos y transeúntes de la zona. El inmueble se encuentra a menos de 50 metros de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Ante el episodio, se convocó a la Policía Ecológica, que se hizo presente para llevar adelante las tareas de control y evaluación correspondientes, aplicando los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de materiales peligrosos. La presencia del personal especializado y de móviles oficiales llamó la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones.

Si bien el hecho generó preocupación, las autoridades informaron que la situación fue contenida y no fue necesario evacuar al resto de los habitantes del edificio. Tampoco se registraron personas afectadas ni riesgos para la población.