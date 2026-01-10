Se recupera el hombre que se le cayó un vidrio en la cabeza desde un edificio

El hombre al que a mediados de diciembre se le cayó un vidrio desde un cuarto piso cuando comía en un bar en Palermo, habló por primera vez y expresó que está “vivo para contarlo” y relató cómo se encuentra a casi un mes del hecho.

Pablo tiene 50 años y el pasado 13 de diciembre volvió a nacer. Las imágenes viralizadas en las últimas horas muestran el momento en el que el vidrio de un balcón del cuarto piso, edificio ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, se desprendió y cayó en su cabeza.

Fuentes del SAME confirmaron que sufrió un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida, por lo que fue derivado al Hospital Pirovano.

Aunque los médicos confirmaron que su vida no corría peligro, el hombre sigue atravesando diversos problemas de salud ya que, según contó, le dieron 30 puntos en el cuero cabelludo y un tendón del brazo se le cortó, por lo que debieron operarlo.

“Pude haber perdido el brazo o morir directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, manifestó. Expuso que se trató de un “milagro” y expresó: “Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”.

Acerca de cómo es su día a día, contó que trabaja en la parte administrativa y que ahora está con licencia: “No es nada fácil. Tengo que arreglármela con un solo brazo y hasta para cortar la comida me tiene que ayudar mi familia”.