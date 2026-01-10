Brutal ataque: intentó matar a puñaladas al novio de su ex

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la localidad platense de Tolosa, acusado de haber atacado con un objeto contundente y un arma blanca al actual novio de su expareja, en el marco de un episodio de violencia ocurrido en el interior de una vivienda. La víctima sufrió diversas heridas y debió ser trasladada a un hospital de la región, aunque se encuentra fuera de peligro.

El hecho se registró durante la madrugada en una casa ubicada en la zona de calles 528 entre 118 y 119. De acuerdo a la información policial, en el lugar se estaba desarrollando una discusión familiar entre una mujer y su hija, situación que fue escalando con el correr de los minutos. En ese contexto intervino la actual pareja de la mujer con la intención de calmar la situación.

Momentos después se presentó en la vivienda el exnovio de la mujer, quien habría iniciado una agresión directa contra el hombre. Según el reporte oficial, el atacante utilizó inicialmente un tubo de hierro recubierto para golpear a la víctima, provocándole lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo. Tras ello, continuó la agresión con un arma blanca, ocasionándole heridas cortantes en la zona de la espalda.

Como consecuencia del ataque, el hombre quedó tendido en el suelo con múltiples lesiones. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias. Personal del SAME arribó al domicilio y brindó asistencia médica a la víctima, que luego fue trasladada al Hospital Rossi para una mejor evaluación.

En el centro de salud se constató que presentaba heridas cortantes y traumatismos, por lo que quedó internado en observación. Fuentes médicas indicaron que las lesiones no comprometían su vida, aunque requirieron atención y seguimiento.

Tras el hecho, el agresor se retiró del lugar, pero fue localizado horas más tarde por personal policial en la zona de calle 516 entre 8 y 9. En el procedimiento se procedió a su aprehensión y al secuestro del vehículo en el que se desplazaba, así como de los elementos que habrían sido utilizados durante la agresión.

La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la imputación del detenido por el delito de tentativa de homicidio. Asimismo, se ordenaron distintas medidas probatorias, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de los elementos secuestrados.

El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación, que busca establecer con precisión la secuencia de los hechos y las responsabilidades correspondientes. El episodio fue caratulado como un hecho de violencia interpersonal ocurrido en el ámbito privado.