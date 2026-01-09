Sobrevivió de milagro: comía en Palermo y un vidrio le cayó en la cabeza

Un hombre sobrevivió de milagro luego de que un vidrio que se encontraba en la ventana de un departamento cayera sobre su cabeza mientras comía en un bar del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes oficiales.

El insólito caso, que pudo terminar de manera trágica, sucedió el sábado 13 de diciembre por la noche, pero el video recién se conoció este jueves y en el mismo se muestra el momento de la caída del vidrio de doble protección, lo que lo convierte en un arma letal si cae desde alturas.

De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería, ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, en Palermo, que dio aviso inmediato al SAME, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar, los médicos asistieron al lesionado, un hombre de 50 años, por un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de muerte. De igual forma, fue trasladado hasta el centro de salud más cercano, donde recibió las curaciones correspondientes,

Luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del 4to piso del cual se desprendió el vidrio, y que se hallaba desocupado debido a que el propietario reside en la provincia de Córdoba, pero el encargado tenía las llaves, lo que les permitió ingresar.

Por precaución y ante un posible hecho similar, los Bomberos retiraron la otra placa de vidrio que quedó en la ventana.

En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein, que busca establecer qué ocurrió con el vidrio y el motivo de que se desprendió.

Por su parte, con la viralización del caso y la difusión del video que mostraba la impactante secuencia, también se mostraron imágenes de cómo quedó el local afectado y la mesa donde se sentaba el comensal.

La mesa negra sufrió un impacto que la abolló en la punta, mientras que el vidrio laminado, de 1x1, quedó esparcido por la vereda, completamente destruido. Asimismo, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales ni otros heridos por el hecho, que sigue siendo investigado.