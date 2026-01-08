Policía ebrio chocó, mató a una mujer y lo dejaron libre

Un policía Federal que manejaba alcoholizado, chocó y mató a una mujer en la ruta provincial 6, ya está libre luego de que el juez Luis Marcelo Giacoia haya rechazado el pedido de la fiscal Mariana Suárez para que el efectivo Gaston Maximiliano Montepeloso pase de aprehendido a detenido.

El accidente sucedió el 3 de enero, pero recién trascendió en las últimas horas cuando se conoció que el efectivo, que se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, en Santa Fe, fue liberado a pesar de que se constató que manejaba alcoholizado, se cruzó de carril, chocó y le quitó la vida a Vanesa Escalante, quien iba junto con su marido e hija.

El hecho tuvo lugar en la ruta provincial 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en la localidad bonaerense de Open Door, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona que muestra el momento en el que Montepeloso pasó al carril contrario, impactando contra el auto Chevrolet Prisma en el que viajaban la víctima y su familia.

Ante el conocimiento de las pericias y resultados de análisis realizados, los cuales confirman que conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre, la fiscal le solicitó al juez que el acusado pase a estar en calidad de detenido.

Otro vehículo involucrado

Sin embargo, Giacoia no hizo lugar “por desproporcionado” al pedido de conversión de la aprehensión, por lo que dispuso su inmediata libertad, aunque continúa sometido al proceso por los delitos de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y lesiones culposas”.

Para que el juez no cambie de opinión, el acusado debe fijar domicilio, el que no podrá cambiar sin previa comunicación; comprometerse a comparecer a cualquier llamado o citación con motivo del trámite del proceso; entregar en la comisaría donde se encuentra alojado su licencia de conducir, la que será remitida a este Juzgado y asumir la obligación de abstenerse de mantener cualquier clase de contacto con quien aparecen como víctimas, sus familias y los testigos de cargo del proceso.

En la causa hay involucrado otro vehículo, el cual las autoridades indican que se dio a la fuga tras el siniestro fatal.

El acusado fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo interno por esclarecimiento del hecho y de corresponder juzgar conducta de sus responsables.