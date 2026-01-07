Discusión fatal: mató a su vecino por un problema con la medianera

Una violenta discusión entre vecinos por una medianera terminó con la muerte de un joven de 20 años, que fue ultimado de un certero disparo, mientras este realizaba unos trabajos en el fondo de su propiedad. De todos modos, el acusado negó el ataque y aseguró que en realidad se trató de un accidente mientras estaba cazando palomas.

El episodio ocurrió en la zona de las calles Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan en la localidad bonaerense de Manzanares, partido de Pilar. En momentos en los que la víctima, identificado posteriormente como Matías Damián Gorosito, cavaba pozos para colocar troncos y marcar con alambres el límite entre ambas viviendas ocurrió su asesinato luego de un feroz ataque con un rifle de aire comprimido calibre 6.35.

Debido a la herida sufrida, el joven fue trasladado de urgencia Hospital Central de Pilar, donde ingresó por el sector de la guardia y fue asistido por los médicos, aunque falleció poco después. Los voceros abocados al caso señalaron que presentaba un impacto en la axila izquierda, que habría tocado el corazón y le perforó el pulmón, lo que lo ocasionó su deceso.

Por el hecho fue arrestado un sujeto de 29 años de nacionalidad paraguaya quien, excusándose de lo sucedido, planteó otra versión ante las autoridades policiales. Sin embargo, las sus declaraciones no convencieron a los oficiales y el hermano de Gorosito, quien fuera testigo directo de la situación, refutó los dichos del detenido.

Quedó imputado

Según lo que el acusado les dijo a los agentes que lo aprehendieron, “se le escapó el tiro cuando cazaba palomas con un rifle de aire comprimido”. Aunque en realidad, lo que habría ocurrido es que se trató de un ataque, a pesar de que no está esclarecido el hecho en su totalidad, ya que el sospechoso se negó a declarar avalado por un defensor oficial.

En este sentido, el hermano de la víctima alegó que el hombre le apuntó y le tiró, aparentemente, porque “estaría en disconformidad por el arreglo que hacía Damián en la medianera”. Las fuentes abocadas a la investigación añadieron que tal vez haya querido amedrentarlo, pero el disparo terminó siendo mortal.