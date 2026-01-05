Choque frontal dejó tres personas muertas y varios heridos

Tres personas fallecieron y otras cuatro resultaron con heridas de gravedad tras un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada de ayer en la Ruta Provincial Nº 20, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

El siniestro se registró cerca de las 4.30 a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, donde un operativo de emergencia trabajó durante varias horas debido a la magnitud del impacto entre un Fiat Palio y un Volkswagen Suran.

Los vehículos, que circulaban en sentidos opuestos, colisionaron en un tramo recto de la calzada. En el Palio viajaban tres jóvenes: el conductor de 18 años falleció en el acto y su cuerpo debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios tras quedar atrapado entre los hierros. Sus acompañantes, de 17 y 16 años, sufrieron lesiones de extrema gravedad y fueron derivados a centros de mayor complejidad en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

En el Suran iban tres ocupantes oriundos de Villa Elisa, y en el lugar fallecieron una mujer de 32 años, que ocupaba el asiento del acompañante, y otra de 79 que iba en la parte trasera. El conductor, un hombre de 39 años, fue trasladado de urgencia con heridas graves al Hospital de Gualeguaychú.

Las pericias accidentológicas resultarán clave para determinar si el choque se produjo por una maniobra indebida o una invasión de carril en un horario de visibilidad reducida.

En tanto, ayer a la mañana en la intersección de Contarelli y San Martín de Ensenada, el conductor de un coche perdió el control del mismo al quedarse dormido y colisionó contra tres vehículos estacionados. Quien manejaba terminó con lesiones menores y su vida no corre peligro.