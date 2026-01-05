Le disparan a una mujer para asaltarla en La Plata

El nuevo año no llegó con cambios en materia de seguridad en la ciudad de La Plata, y de esta manera en las últimas horas hubo que lamentar un gravísimo suceso, que puso en riesgo la vida de una mujer cuando fue atacada por dos motochorros, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros consultados por este multimedio, todo ocurrió durante la madrugada de este domingo en las calles 62 entre 15 y 16, a pocos metros del Parque Saavedra. Por allí circulaba la víctima a bordo de un auto Peugeot 208, sola. Entonces sugirieron en plena noche dos hombres en un ciclomotor. Vestidos con ropas oscuras, se acercaron al coche y le gritaron a la conductora: “Quedate quieta”. A continuación, y de la nada, uno de los cacos disparó.

Atemorizada, la damnificada aceleró todavía más al oír la detonación del arma de fuego, y eso enfureció a los atracadores. Lejos de permitirle la fuga, empezaron a perseguirla y eso hicieron por varias cuadras. La siguieron colocando el rodado del lado del acompañante, y no dudaron en abrir fuego otras tantas veces, para que la mujer frenara. En un momento dado, la señora escuchó el estruendo de varios vidrios al estallar, pero no se inmutó y continuó con la huida.

Investigación infructuosa

Poco después arribó a una plaza y logró perderlos de vista, por lo que respiró aliviada. El siguiente paso fue comunicarse con el servicio de emergencias 911 y así se hicieron presentes agentes policiales del Comando de Patrullas La Plata.

Los efectivos, en una rápida inspección, descubrieron al menos dos impactos de bala en el auto, tanto en el parabrisas como en el capot. Por milagro, la víctima no sufrió ningún tipo de lesión y se recupera del mal momento vivido.

Ahora los numerarios intervinientes analizan las cámaras de seguridad de la zona que pudieron haber registrado el suceso, con el fin de poder dar con los implicados. No obstante, hasta el cierre de la presente edición no se había producido ningún tipo de aprehensión, y ni siquiera se había avanzado en la identificación de los sospechosos, que continúan libres.

Por lo pronto se abrió una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción en turno caratulada como “tentativa de robo agravada por el empleo de arma de fuego y abuso de armas”.

Un pesquisa, en diálogo con diario Hoy, aceptó que “la causa recién comienza y estamos analizándola para atrapar a los responsables, aunque por el momento no sabemos nada de ellos”.