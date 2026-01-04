Un voraz incendio en una fábrica textil obligó a que más de 30 personas que vivían en las viviendas linderas tuvieran que ser evacuadas, debido al temor de que las llamas se expandieran y afectaran sus domicilios. Además, tres hombres fueron asistidos por inhalación de humo y trabajaron más de siete dotaciones de bomberos para poder controlar la situación.

Según consta en el parte oficial el siniestro comenzó alrededor de las 2:17 de la madrugada en un inmueble ubicado en la avenida General Benjamín Victorica al 3053, entre las calles Barzana y Andonaegui, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Debido a la intensidad del fuego y la enorme columna de huma, se registró un intenso operativo que se extendió por más de siete horas.

Asimismo, una gran cantidad de dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para apagar la hoguera y para asistir a los vecinos de las inmediaciones con un tren de socorro. Mientras tanto que el SAME desplegó cuatro ambulancias y una unidad de triage con el objetivo de que los médicos atiendan a los frentistas que fueron rescatados y evacuados de sus domicilios.

En sentido, se informó de manera oficial que dos jóvenes de 20 y 24 años fueron oxigenados en el lugar debido a que habían inhalado una importante cantidad de humo, aunque no requirieron traslado, al igual que un tercer masculino, también sin derivación hospitalaria.

Durante el operativo se produjo el derrumbe de una pared posterior de la fábrica, sin que se registraran nuevas asistencias médicas. Pasadas las siete horas de tareas, los bomberos continuaban con trabajos de enfriamiento y la circulación vehicular y peatonal de la zona se mantuvo cortada durante la mañana.