Identificaron a los hombres fusilados en una lancha

Los dos hombres que fueron asesinados en la provincia de Santa Fe y abandonados junto a una vaca muerta dentro de una lancha lograron ser identificados en las útimas horas y se confirmó que eran familiares entre sí, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, el hecho ocurrió a comienzos de año cuando los sujetos aparecieron fusilados dentro de una lancha que estaba la deriva en el río Coronda.

Este viernes, las autoridades a cargo de la investigación dieron a conocer que las dos víctimas fueron identificadas como José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera, a la vez que señalaron que eran primos.

Otros datos que se dieron a conocer las autoridades que analizan lo sucedido es que eran pescadores y tenían domicilio fijado en Alto Verde, a tan solo 30 kilómetros de donde se encontraron los cuerpos.

El fiscal Carlos Lacuadra ordenó las operaciones de autopsias de ambos individuos para determinar de manera científica cuándo y cómo perdieron la vida y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, la principal sería que los crímenes estuvieron ligados a un enfrentamiento por cuatrerismo en la zona de islas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos hombres presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento y los cartuchos de plomo encontrados en la escena sugieren un ataque a corta distancia.

El caso se inició cuando vecinos del lugar llamaron al 911 por la presencia de la lancha sin rumbo alguno y con dos personas a bordo que no se movían, sumado a una vaca muerta. La principal hipótesis que manejan los pesquisas es que las víctimas fueron sorprendidas mientras llevaban a cabo el robo de ganado en un campo de la zona.

Hasta el cierre de la presente edición no había personas aprehendidas ni tampoco sospechosos.