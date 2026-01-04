Crece la preocupación por un violento asalto a adolescentes bajo la modalidad “piraña”

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en La Plata volvió a encender las alarmas entre los vecinos y puso en foco el avance de delitos cometidos con una modalidad cada vez más frecuente y temida: el llamado “modo piraña”. El episodio tuvo como víctimas a dos adolescentes que fueron interceptados por un grupo de motochorros mientras caminaban por la vía pública, en una zona transitada de la ciudad.

El asalto fue perpetrado por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas. Según se pudo reconstruir, los atacantes actuaron de manera coordinada y sorpresiva: rodearon a las víctimas, bloquearon cualquier intento de escape y, en cuestión de segundos, les robaron sus pertenencias para luego huir a gran velocidad.

El ataque ocurrió en inmediaciones de las calles 144 y 520, un sector donde los vecinos aseguran que los robos se repiten con frecuencia. Residentes del barrio señalaron que no se trata de un hecho aislado y denunciaron la presencia habitual de motos sospechosas, especialmente en determinados horarios del día. La falta de patrullajes constantes y de controles preventivos aparece como uno de los principales reclamos de la comunidad.

La modalidad “piraña” se caracteriza por la rapidez y el trabajo en grupo de los delincuentes, lo que reduce al mínimo la capacidad de reacción de las víctimas. En muchos casos, quienes son atacados no llegan a pedir ayuda ni a identificar a los agresores, lo que dificulta las investigaciones posteriores. Este tipo de robos se repite tanto en zonas céntricas como periféricas y afecta a personas de distintas edades, aunque preocupa especialmente cuando las víctimas son menores.

Tras el asalto, los adolescentes realizaron la denuncia correspondiente y se inició un operativo policial para intentar identificar a los responsables. Hasta el momento no se informó sobre detenciones, aunque se analizan registros fílmicos y testimonios para avanzar en la causa.