Explosión y heridos en la sede central del SPB de Barrio Norte

Una explosión seguida de incendio en la sede central del Servicio Penitenciario Bonaerense de Barrio Norte trajo preocupación a los vecinos del barrio, señalaron en las últimas horas voceros policiales.

El suceso se materializó ayer en la planta baja del edificio de 6 y 34, donde explotó una caja de control eléctrico, que ya había presentado fallas previas. Dado a un fuerte olor a cable quemado que salía de allí, dos electricistas fueron para revisar la instalación. En eso estaban cuando se produjo la repentina explosión, que hirió a ambos trabajadores. Por fortuna, las lesiones no fueron de gravedad y se recuperan de manera favorable, tras haber sido atendidos en un centro médico local.

Como el lugar se llenó de humo, debió evacuarse de inmediato para resguardar la seguridad del personal que se encontraba dentro.