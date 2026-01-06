Allanamiento y tiroteo: dos muertos y dos policías gravemente heridos

Un policía de la Bonaerense y un delincuente murieron en un tiroteo en la Villa 18 de San Martín, y hay otros dos efectivos heridos de gravedad, informaron ayer desde la fuerza.

La balacera sucedió este lunes por la madrugada en el marco de un allanamiento por narcotráfico por parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El procedimiento se desarrollaba con normalidad cuando personal de la UTOI, a bordo de un patrullero, intentó identificar a dos individuos. Los sujetos se dieron a la fuga hacia el interior del asentamiento y se inició una persecución a pie.

La intervención permitió la aprehensión de dos personas en una vivienda, donde se secuestró un chaleco antibalas. En ese contexto, un tercer individuo abrió fuego contra los uniformados, desencadenando un enfrentamiento armado.

Internados

Durante las actuaciones se secuestró una pistola calibre 9 mm con numeración suprimida, así como varios envoltorios con sustancias, compatibles a simple vista con clorhidrato de cocaína fraccionado.

También se procedió a la incautación del armamento reglamentario del personal interviniente, conforme a los protocolos vigentes.

El numerario asesinado fue identificado como Santiago Oleksiuk, de 25 años, que recibió tiros en el tórax y cabeza.

Los heridos fueron llevados a los hospitales Castex y Diego Thompson, donde se confirmó que Nicolás Muñoz (29) tiene lesiones en el rostro, brazo derecho, hombro y glúteo izquierdo, mientras que Ariel Cardozo (29) posee un tiro en la axila derecha, por lo que fue operado. Ambos están internados en grave estado.

El procedimiento quedó bajo la intervención de la UFI N°3 del Departamento Judicial San Martín. En el lugar trabajó personal de la Gendarmería Nacional Argentina, que realizó pericias, y se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad del área.

La causa, que concluyó con tres detenidos, fue caratulada como “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por tratarse de personal policial, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.