Buscan a un joven que desapareció en el Río de la Plata

Prefectura Naval intensificó la búsqueda de Jonathan de Lima, el joven de 33 años que se extravió el 31 de diciembre cuando se metió al agua en la Ribera de Quilmes y desapareció después de haber sido arrastrado por la corriente.

Personal especializado forma parte de los intensos rastrillajes que se llevan a cabo en la localidad bonaerense de para dar con el damnificado. En el lugar trabajan la Policía de la provincia de Buenos Aires, Defensa Civil y guardavidas, mientras que la autoridad marítima nacional mantiene desplegados los guardacostas GC-129 Lago Colhué y GC-140 Lago Yehuin, motos de agua con nadadores de rescate a bordo, buzos y un semirrígido.

En el momento de su desaparición, el damnificado se encontraba junto a un grupo de amigos con quienes nadaba en el morral y fue arrastrado, momento en que un pescador, que estaba a la altura del Pejerrey Club, alertó a las autoridades.