Tres accidentes de tránsito generaron demoras en La Plata

Tres accidentes de tránsito registrados durante la mañana de este lunes provocaron importantes demoras en distintos puntos de La Plata, principalmente en la zona norte de la ciudad, en una jornada soleada que comenzó con complicaciones para automovilistas.

El primero de los siniestros tuvo lugar en Camino Centenario y calle 49, en la localidad de Villa Elisa, donde colisionaron un Volkswagen Gol y una Peugeot Partner. A raíz del impacto, debió intervenir personal médico y policial, aunque no se dispusieron cortes totales de circulación. Sí se produjo una reducción de calzada que generó tránsito lento en la zona.

Casi en simultáneo, otro accidente ocurrió en la intersección de las calles 472 y 12, protagonizado por un camión y una camioneta Toyota. En este caso también fue necesaria la presencia de personal de emergencias y peritos, lo que ocasionó demoras en la circulación vehicular.

A estos hechos se sumó un tercer choque en calle 122 y 36, donde un camión y un automóvil colisionaron, aunque afortunadamente solo se registraron daños materiales y no hubo personas heridas.

Desde las autoridades recomiendan circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos puntos afectados, mientras continúan las tareas para normalizar el tránsito.