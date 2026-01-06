Femicidio en Córdoba: se habían conocido en una app

El brutal femicidio que sacudió a Córdoba a comienzos de 2026 tiene una nueva arista luego de que los investigadores confirmaron que la víctima, Delfina Aimino, conoció a su agresor, Tomás Mulinetti, a través de una aplicación de citas.

Los jóvenes se conocieron mediante una app y el 1° de enero por la madrugada, tras un corto diálogo, se encontraron, pero todo se trató de un engaño. La víctima, de 22 años, brindó con su familia y salió a verse con el criminal, de 23. Este la atacó a golpes y le aplicó 20 puñaladas.

El salvaje fue capturado en su casa, luego de haber lavado durante horas el auto en donde subió a la chica. Quedó imputado por el delito de “homicidio calificado por violencia de género”.