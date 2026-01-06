Un hombre terminó apuñalado en una salvaje pelea vecinal en Ensenada

Una salvaje pelea vecinal generó profunda preocupación en Ensenada debido a la violencia con la que actuaron los protagonistas que, para agredirse entre ellos, utilizaron todo tipo de elementos. El saldo del conflicto fue tres personas con diversas heridas que tuvieron que ser trasladadas hasta un centro de salud para su atención.

Le riña tuvo lugar en la intersección de las calles Zabala y Pasaje Bernardo de Irigoyen, en plena vía pública y presuntamente por problemas de vieja data. Lo cierto es que los efectivos policiales fueron alertados mediante un llamado al 911 y al arribar a la zona de la gresca, encontró a hombres y mujeres agrediéndose a golpes de puño, además de portar palos y caños.

Con la llegada de los uniformados, algunos involucrados quisieron escapar a bordo de un automóvil marca Seat Ibiza de color amarillo, pero fueron interceptados luego en Maipú y Uruguay. En ese marco, los ocupantes del vehículo fueron arrestados, a la vez que se incautaron tres tubos galvanizados y dos barretas de hierro usados en la pelea.

Debido al altercado, una mujer de 57 años resultó con una fractura en el brazo izquierdo, un hombre de 60 años presentaba heridas cortantes tanto en la frente como en la espalda. Mientras que un sujeto de 37 años sufrió las lesiones más graves debido a que recibió dos puñaladas en el tórax, por lo que quedó internado en el Hospital Cestino tras ser intervenido quirúrgicamente.

En el caso intervino la UFI en turno abriendo una causa caratulada como “lesiones agravadas” con la mira en una señora de 51 años. En tanto, el resto quedó imputado por “lesiones graves en riña”.

Batalla campal en Berisso

Un hecho de características similares ocurrió en Berisso, más precisamente en la zona de 20 y 168, donde se produjo una verdadera batalla campal entre un grupo de individuos.

Si bien por el momento se desconoce el motivo que originó la pelea, cuando los agentes arribaron al lugar de los hechos lograron calmar las aguas y separar a los implicados.

Además, los oficiales notaron que los participantes de la riña callejera presentaban diversas heridas, por lo que procedieron a detener a los cuatros protagonistas, quienes fueron trasladados hasta la seccional policial.

En la comisaría se labraron las actuaciones correspondientes y se dio inmediata intervención a la justicia. En ese marco, intervino la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata, en una causa que fue caratulada como “lesiones recíprocas” y, tras notificar a los revoltosos, los otorgó la libertad.