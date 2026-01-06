Momentos de tensión en el centro platense: detuvieron a un hombre por violencia de género

Un violento episodio generó momentos de suma tensión este martes en pleno centro de La Plata, cuando personal del Comando de Patrullas, con apoyo de la Guardia Urbana, debió intervenir para detener a un hombre que provocaba disturbios en la intersección de calle 47 y diagonal 74.

Según se informó, el sujeto comenzó una discusión con quien sería su expareja, situación que fue escalando hasta derivar en una agresión física. Ante la gravedad del hecho y el nivel de alteración del hombre, fue necesaria la intervención policial para controlar la situación y reducirlo en el lugar. Como consecuencia, quedó imputado por el delito de violencia de género.

El episodio ocurrió en una zona altamente transitada, a metros del ingreso principal del Teatro Coliseo Podestá y en un sector de fuerte actividad comercial, lo que provocó la preocupación de transeúntes y comerciantes que presenciaron el operativo. Durante algunos minutos se vivieron escenas de nerviosismo, hasta que finalmente el agresor fue controlado y trasladado.