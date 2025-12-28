Naufragio fatal en el río Paraná: tres argentinas murieron y un hombre sigue desaparecido

Una embarcación naufragó en el río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay, y dejó como saldo la muerte de tres mujeres argentinas, entre ellas una menor de 18 años. Además, un hombre continúa desaparecido y es intensamente buscado por las autoridades.



El trágico episodio ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas. Según informaron fuentes oficiales, al momento del naufragio se registraba una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento, lo que habría provocado el vuelco de la embarcación.



“Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, explicó un funcionario local.



En tanto, dos menores de edad lograron sobrevivir gracias a la rápida intervención de pescadores de la zona. Se trata de una niña de 11 años y un adolescente de 16, quienes fueron rescatados y puestos a salvo tras el accidente.





