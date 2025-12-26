Una nena de 12 años quedó internada tras sufrir una herida por una bala perdida

Una nena de 12 años sufrió una herida en su cabeza producto de una bala perdida durante la madrugada de ayer, en medio de los festejos por la Navidad, y se encuentra internada en grave estado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Según las primeras informaciones que circularon sobre el episodio, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 horas cuando la menor se encontraba con su familia en la puerta de su casa en Pedro Castelli y Madero en Villa Madero, partido de Morón, y de pronto cayó al piso.

De inmediato, sus familiares advirtieron que la pequeña tenía sangre en la zona de la cabeza, por lo que la trasladaron rápidamente hasta el Hospital San Juan de Dios, pero, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6 a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.

En este sentido, se informó mediante un parte médico que la nena se encuentra en “estado crítico” debido a que el proyectil tiene orificio de entrada, pero no de salida y que el disparo fue en la zona de la nuca.

Mientras tanto, se trabaja para esclarecer el hecho, pero al tratarse de una bala perdida, se dificulta el trabajo de los investigadores abocados al caso.

Habló un familiar

El tío de la víctima brindó declaraciones ante la prensa y detalló el dramático momento del impacto y el estado de la pequeña al momento de dar la entrevista a un canal de noticias. El incidente ocurrió pasada la medianoche, en plena vereda, cuando la alegría del inicio de la Navidad se transformó en una pesadilla. “Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital”, relató el hombre, todavía impactado por la velocidad de los hechos.

“Ella estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado” y reveló que “está sedada y con la zona muy inflamada”. Por último, señaló: “Es una criatura, solo pedimos que se recupere”.

Hasta el momento del cierre de esta edición, la menor continuaba internada en el centro asistencial bajo el estricto cuidado médico, a la espera de una evolución favorable.