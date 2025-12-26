Acribillaron a un hombre en La Plata por los ruidos que generaba con la pirotecnia

Un hombre de 45 años fue asesinado a balazos por su vecino en las últimas horas, en un brutal suceso sangriento que tuvo lugar en barrio Aeropuerto, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, todo se desencadenó durante la madrugada de Navidad en los monoblocks emplazados en las calles 609 entre 3 y 4. Allí se encontraba, en su hogar, la víctima, junto a sus hijos. Al parecer estos estaban haciendo ruidos con la pirotecnia y eso enfureció a un sujeto que reside en el mismo lugar, pero en otro departamento. Desde su inmueble y a través de la ventana, disparó hacia donde estaban las personas, de manera indiscriminada.

Uno de los proyectiles impactó en el brazo izquierdo del damnificado y el otro en el cuello, matándolo prácticamente en el acto. Su cuerpo quedó sobre el descanso de una escalera que conecta a los departamentos del primer piso.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza, y se acercaron agentes del Comando de Patrullas La Plata, que constataron el suceso. Ante eso convocaron a sus pares del destacamento Aeropuerto y poco después arribaron los detectives del Gabinete de Homicidios de la DDI.

Auto quemado

El implicado, de 68 años, fue reducido en su domicilio, una vez que apoyó la pistola en la mesa. Se trata de una Bersa Thunder calibre .40, que habría sido la empleada en el crimen. Además, en el lugar se halló y se incautó una escopeta calibre 20, municiones de distintos tipos y la funda de una pistola. En tanto, los familiares del salvaje le entregaron luego a la Policía otras armas largas.

Peritos de la Policía Científica fueron convocados a la escena por la fiscalía penal en turno, para que lleven a cabo sus tareas de rigor.

En tanto, los lugareños prendieron fuego el auto del sospechoso (un Peugeot 504), como reprimenda del suceso, y en el lugar se vivieron momentos de extrema tensión, motivo por el cual debió intervenir también un grupo de la Infantería.

El individuo fue trasladado hasta la DDI y en las próximas horas deberá declarar ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 6 en turno, por el delito de “homicidio calificado por el empleo de arma de fuego”.

Cabe destacar que no se produjeron otros heridos, pese a que en el sitio había otras personas reunidas. Ahora se busca determinar si existía una mala relación preexistente entre los involucrados, o si se trató de un ataque repentino.