Pedido de justicia para el bombero atropellado mientras trabajaba

Hoy se llevará a cabo una marcha en la localidad bonaerense de Tres de Febrero para pedir justicia por la muerte de Matías Di Paolo, el bombero que hace una semana fue atropellado junto con sus compañeros mientras apagaban un incendio.

Familiares, amigos y vecinos de la víctima se reunirán este martes 23 a las 19 en el cruce de las calles Santos Vega y Del Kaiser para pedir justicia.

El pasado jueves 18 de diciembre varios de los compañeros que lograron sobrevivir del siniestro declararon en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Morón en la causa donde el conductor César Cervantes se encuentra detenido e imputado por el delito de “lesiones graves, lesiones gravísimas y homicidio”.

Las autoridades indicaron que identificaron a otro conductor involucrado en los hechos que “no ocasionó los daños en forma directa”.

Adrián Rodríguez, abogado de los bomberos, solicitó que, quienes hayan presenciado el hecho, entre las 20 y las 20.20 del lunes en avenida Márquez y Ruta 201, o tenga algún dato para sumar a la causa, se comunique con el cuerpo de bomberos voluntarios de Tres de Febrero al 4653-2222.

El estado de los heridos

Por el accidente, se indicó que Matías Di Paolo falleció minutos después de su llegada al Hospital Bocalandro, mientras que varios de sus compañeros resultaron heridos de gravedad.

Micaela Quipildor, bombera y pareja de Di Paolo, sufrió politraumatismos varios con amputación de una pierna y continúa internada en el Bocalandro.

Mateo Henri, también del cuartel, se recupera de los politraumatismo varios con fractura de ambos fémur, sin compromiso vascular. Se encuentra internado en el Sanatorio Quemes de Capital Federal.

Milagros Xiomara Barrionuevo, bombera, sufrió politraumatismo varios con fractura de fémur, por el momento sin compromiso vascular. Está internada en el mismo hospital que Henri.