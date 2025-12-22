Mataron a puñaladas a una mujer y a su pequeña hija

La ciudad de Villa Mercedes se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, en su vivienda del barrio San José. Ambas presentaban múltiples heridas de arma blanca y, según las primeras pericias, llevaban varios días fallecidas al momento de ser encontradas.

El macabro descubrimiento se produjo el sábado, luego de que una vecina alertara al 911 al notar la falta de movimientos en el domicilio. Zanni era reconocida por su labor en el programa “Familia Solidaria”, brindando refugio a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Este domingo a la madrugada, la investigación dio un giro decisivo con la detención de los principales sospechosos. Se trata de Dayana Macarena Peralta, de 21 años -quien residía ocasionalmente con las damnificadas-, y su pareja, Axel Emiliano Crisito, de 25.

La pareja fue interceptada por la Policía de La Pampa sobre la ruta nacional 188, entre las localidades de Quetrequén y Maisonnave, muy cerca del límite con San Luis. Los acusados habrían aprovechado los días transcurridos desde el crimen para intentar escapar de la provincia, explicaron fuentes policiales y judiciales.

Desaparecida

La captura se logró gracias a un operativo cerrojo coordinado entre las Policías de San Luis, Mendoza, Córdoba y La Pampa. Los detenidos, que presentan retraso madurativo y se encontraban indocumentados al momento de su aprehensión, serán trasladados en las próximas horas a Villa Mercedes para quedar a disposición de la fiscal Gisela Milstein, quien mantiene la causa bajo secreto de sumario.

La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°19, donde asistía “Tati”, y el Ministerio de Educación provincial expresaron su profundo dolor por la pérdida. Mientras tanto, la familia de las víctimas, que había reclamado celeridad en la búsqueda, espera que el traslado de los sospechosos permita esclarecer el móvil de este brutal doble crimen que terminó con la vida de una mujer dedicada a la solidaridad social y su pequeña hija.

La investigación determinó que Peralta había sido reportada como desaparecida por su padrastro el pasado 10 de diciembre y la Policía la encontró 24 horas después.