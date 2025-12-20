Piden suspender las licencias de los autores de la pelea en la Autopista
La ANSV inició el proceso administrativo para la inhabilitación de las licencias de conducir.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de las licencias de conducir de un automovilista y un motociclista que se pelearon en plena Autopista Buenos Aires-La Plata.
En los videos vitalizados por los testigos, se observa a dos hombres intercambiando insultos y agresiones mientras circulaban por la autopista, realizando maniobras prohibidas, circulando por la banquina y haciendo detenciones imprudentes, causando un riesgo al resto de conductores presentes.
Tras analizar el material y lograr identificar a los involucrados, la ANSV inició el proceso administrativo para la inhabilitación de sus licencias de conducir por considerar que ambos demostraron una conducta incompatible con la conducción responsable de vehículos.