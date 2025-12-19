Furia en la Autopista Buenos Aires - La Plata

Un impactante episodio de violencia se registró este jueves en la Autopista Buenos Aires – La Plata, donde un motociclista y el conductor de un automóvil protagonizaron una acalorada discusión que incluyó agresiones físicas. De milagro, no terminó en tragedia.

El hecho ocurrió en el Puente del Riachuelo, sentido a CABA, donde ambos vehículos detuvieron su marcha luego de una discusión previa que se mantuvo mientras los dos estaban en movimiento. En ese momento el conflicto escaló hasta llegar a los golpes de puño e insultos.

Según el sujeto que iba a bordo de la moto, el problema inició cuando el auto habría realizado una maniobra peligrosa, encerrándolo y obligándolo a frenar.

Cabe mencionar que todo esto sucedió mientras ambos se detuvieron en medio del tránsito mientras los demás vehículos pasaban a centímetros de donde estaban, por lo que, de milagro, no terminaron siendo atropellados.