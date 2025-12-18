Tres ancianas murieron calcinadas durante un incendio

Tres jubiladas murieron y varias personas resultaron heridas tras un incendio en un geriátrico en Mar del Plata. Por el momento se desconoce el motivo que generó el inicio de las llamas, por lo que continúan las pericias en el lugar.

El lamentable suceso comenzó este miércoles por la madrugada en el geriátrico Sagrada Familia, ubicado en la calle Jujuy al 1100, por lo que de manera inmediata se dio inicio a un operativo, que incluyó Bomberos de la ciudad balnearia, Policía y personal médico para atender a los heridos.

Los agentes lograron retirar a quienes residían en el lugar, muchos de los cuales debieron ser atendidos por el personal del SAME por inhalación de humo. Un escenario similar ocurrió con los efectivos policiales, de los cuales 12 debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación de monóxido de carbono.

Las autoridades confirmaron que tres mujeres fallecieron, una de ellas en el hospital. Fueron identificadas como Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95), María Vásquez (80).

En un comienzo se había indicado que eran cuatro las víctimas, pero las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) informaron que Inés Golman, de 79 años, sobrevivió.

El Departamento Central de Bomberos informó que el origen del fuego se habría desatado en la habitación 12, ubicado en el segundo piso del geriátrico.

Además, indicó que las pericias continúan para saber qué pudo haber ocasionado el inicio de las llamas.

Por lo pronto, la Justicia marplatense imputó a los tres propietarios del geriátrico debido a una serie de irregularidades detectadas para el normal funcionamiento del establecimiento, como la falta de habilitación provincial, la escasez de personal para atender las necesidades de las personas alojadas allí y la ausencia de detectores de humo, entre otras.