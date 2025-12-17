Nueva marcha de familiares de víctimas de fentanilo contaminado

Los familiares de víctimas de fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. del empresario Ariel García Furfaro, realizaron una nueva marcha para continuar con el reclamo de justicia y que la causa no cese.

La convocatoria fue para este martes 16 de diciembre a las 18.00 y por primera vez se realizó un “encuentro en espejo”, donde se congregaron varias personas en la Plaza Moreno y el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario.

Según trascendió, ambas concentraciones fueron “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

“Este encuentro revindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar. Ambos se realizan mismo día, misma hora y mismo motivo. Verdad y Justicia para las víctimas del fentanilo adulterado. Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos”, expuso el familiar Alejandro Ayala en sus redes sociales.