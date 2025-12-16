Los Hornos, tierra de nadie

Los vecinos de Los Hornos denunciaron una serie de robos sin resolución y apuntaron contra las autoridades policiales.

Los frentistas les aportaron a los agentes de la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona, imágenes y fotos, en donde se ve a uno de los implicados en acción. Se trata de un individuo que suele frecuentar el área de 152 y 74, lo que incrementa el temor entre los lugareños.

Las víctimas refirieron que los cacos actúan de día y de noche y con total impunidad, aprovechando la falta de controles y la escasa presencia policial en el barrio.

Relataron que viven con miedo todo el tiempo, y refirieron que, por ejemplo, los hampones se apoderan de motos y también de elementos que encuentran en diferentes casas, además de atacar a los transeúntes.

Por último, expusieron la necesidad de mayor patrullaje y controles, ya que “la zona está liberada y los que perdemos siempre somos nosotros”.

La preocupación no es nueva, ya que en los últimos años los vecinos de Los Hornos refirieron problemas de inseguridad, nunca resueltos. “Acá cambian a los comisarios, los enrocan con otros, pero el problema de raíz sigue estando. Es un desastre y exigimos respuestas urgentes, o tomaremos acciones”, dijeron.