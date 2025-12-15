En medio del partido de Estudiantes, asaltaron una pizzería de La Loma

La inseguridad volvió a hacerse visible en el barrio platense de La Loma durante la mañana del domingo, cuando una pizzería ubicada en la esquina de 25 y 34 fue escenario de un violento asalto en momentos previos al partido que disputaba Estudiantes de La Plata. El hecho generó temor entre los clientes y empleados que se encontraban en el local, varios de los cuales se preparaban para salir rumbo a la cancha.

El episodio ocurrió a plena luz del día, cuando un individuo ingresó al comercio y se dirigió directamente al sector de la caja. Sin entablar diálogo, exhibió un arma de fuego y amenazó a una empleada para que entregara el dinero de la recaudación. La secuencia se desarrolló en cuestión de segundos, lo que impidió cualquier reacción por parte de quienes presenciaron la situación.

A pesar de la violencia del accionar, no se registraron personas heridas. Sin embargo, el impacto emocional fue inmediato: clientes se refugiaron en el interior del local y empleados quedaron en estado de shock tras el asalto. Algunos testigos señalaron que el delincuente actuó con total tranquilidad y que no ocultó su rostro, un dato que ahora resulta clave para la investigación.

El comercio cuenta con cámaras de seguridad que captaron toda la escena. Las imágenes ya fueron aportadas a la Policía y están siendo analizadas para intentar identificar al autor del robo y reconstruir su recorrido previo y posterior al hecho. Según trascendió, el asaltante escapó rápidamente del lugar y hasta el momento no se informó sobre detenciones.

Efectivos policiales de la jurisdicción intervinieron tras el llamado al 911 y realizaron las primeras diligencias en el lugar, además de tomar declaración a las víctimas y testigos. La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar si el hecho se vincula con otros episodios delictivos recientes ocurridos en la zona.

El asalto se suma a una seguidilla de hechos de inseguridad que afectan a comercios gastronómicos de La Plata, especialmente en franjas horarias de alta circulación. Vecinos y comerciantes volvieron a reclamar mayor presencia policial y medidas preventivas, en un contexto donde la reiteración de robos genera preocupación y sensación de vulnerabilidad.