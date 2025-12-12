Freno judicial para “La Toretto”: crece el rechazo a su pedido para trabajar como niñera

El expediente judicial de Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto de La Plata”, sumó un nuevo obstáculo. La joven, que cumple arresto domiciliario en Gonnet, había solicitado autorización para trabajar como niñera, pero su planteo quedó virtualmente bloqueado tras el rechazo unánime del bloque acusatorio.

El fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, fue el último en expedirse y respaldó de manera íntegra la posición de los abogados de la familia de Walter Armand, el motociclista de 36 años que murió tras ser embestido en avenida 13 y 32 durante una picada nocturna. Tanto la fiscalía como la querella sostienen que no corresponde flexibilizar las condiciones de detención.

Ahora, la resolución queda en manos del Tribunal Oral Criminal II, que aún no fijó fecha para pronunciarse. De su decisión dependerá si Alvite puede abandonar su domicilio para cuidar a un niño de un año y medio mientras avanza hacia el juicio oral por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión.

El pedido fue presentado por los abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes argumentaron que la joven “necesita trabajar por su edad y porque no está estudiando”. Sin embargo, la firme oposición de fiscalía y querella configuró un escenario adverso para Alvite. La familia de Armand expresó desde el inicio su rechazo a cualquier tipo de beneficio.

En el mismo proceso también será juzgada Valentina Velázquez, acusada de participar activamente en la maniobra vehicular previa al choque. Velázquez enfrenta cargos por “prueba de velocidad”, una figura vinculada a conductas temerarias al volante. Tanto ella como Alvite continúan con prohibición para conducir mientras avanza la causa judicial.