Cuádruple femicidio de La Loma: condenaron a Marcelo Tagliaferro y a Patricia Godoy por falso testimonio

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata leyó el veredicto en el juicio por falso testimonio agravado en torno al cuádruple femicidio ocurrido en el mes de noviembre de 2011 en el barrio La Loma y sentenció a Marcelo Tagliaferro a 7 años de prisión y a Patricia Godoy a 4. De esta forma, ambos acusados fueron esposados y trasladados al penal correspondiente.

En la previa hubo mucha expectativa en torno a la lectura final del Tribunal presidido por el juez Emir Caputo Tartara, luego de varias jornadas de debate y alegatos cargados de tensión, desarrollados en el Fuero Penal de nuestra ciudad, ubicado en la zona de calle 8 entre 56 y 57.

En este sentido, de acuerdo a lo resuelto por los magistrados, ambos acusados fueron hallados culpables del delito de falso testimonio agravado por su comisión en causa criminal, en perjuicio del imputado Osvaldo Martínez.

Por tal motivo, Patricia Elisabet Godoy fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, más accesorias legales, costas e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Mientras tanto que, Marcelo Alejandro Tagliaferro recibió una pena de siete años de prisión, también con accesorias legales, costas e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.

Cabe recordar que uno de los momentos más álgidos de las jornadas anteriores fue el pasado 4 de diciembre, cuando el remisero declaró durante alrededor de una hora y terminó reconociéndose como “testigo interesado”.

Confesión

En ese momento, Tagliaferro admitió haber solicitado la recompensa de 300.000 pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, dinero que solo hubiera cobrado si Osvaldo Martínez resultaba condenado. Sin embargo, en 2014 en 2014, el Tribunal Oral y Criminal III condenó a prisión perpetua a Javier “La Hiena” Quiroga, absolviendo a Martínez y dejando expuestas las contradicciones de Tagliaferro.

El remisero aludió sentir miedo a la Policía para justificar las inconsistencias alegando en su primera declaración testimonial de 2011. Además, declaró tres veces con versiones distintas, dos en la instrucción y una en el juicio.

Durante los alegatos, el fiscal había solicitado 7 años de prisión para Tagliaferro y 6 años para Godoy. Por su parte, los abogados de Martínez reclamaron una pena de 10 años de cárcel para los imputados.

De esta manera, con el veredicto final, se conoció el rol que tuvieron tanto el remisero como la vecina en la causa en la que investigaron los femicidios de Bárbara Santos, su hija Micaela Galle, su madre Susana De Barttole y Marisol Pereyra.