Perseguía con una cuchilla a un transeúnte y lo baleó la Policía

Un hombre fue herido de bala en el rostro luego de que un policía de la Ciudad haya intervenido en una pelea en el barrio porteño de Constitución.

El hecho tuvo lugar este domingo por la tarde en la intersección de las calles Constitución y Salta cuando un hombre solicitaba a gritos ayuda porque era perseguido por otra persona con un cuchillo tipo carnicero.

Un efectivo de la Comisaría Vecinal 1C, que realizaba recorridas, acudió al lugar y allí impartió la voz de alto contra el agresor, quien hizo caso omiso y se abalanzó sobre el agente.

“Ante esta amenaza, el numerario repelió la agresión con su arma reglamentaria hiriendo al hombre, que fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Ramos Mejía”, detallaron los voceros del caso.

Se indicó que el atacante resultó con una herida de bala a la altura del rostro y que se le dio prioridad tras la llegada de la unidad sanitaria. Hasta el cierre de esta edición se recuperaba de manera favorable y se indicó que su vida no corría peligro.

Las autoridades ahora buscan establecer los motivos del ataque, ya que no se conocía con la víctima a la que perseguía. “Podría tener alguna dificultad mental”, dijo un pesquisa con acceso a la investigación.