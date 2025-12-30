Degollada en plena calle: buscan al femicida

El fiscal Adrián Arribas, junto con el equipo de investigadores, realiza el camino de huida que hizo el agresor que degolló a una mujer este fin de semana en el partido bonaerense de La Matanza, al no tener novedades de quién se trata, informaron ayer voceros policiales y judiciales.

En medio de un clima de incertidumbre, fuentes del caso confirmaron que este lunes al mediodía se llevó a cabo el recorrido completo de la huida del agresor de Karina Janet Palomino Arotinco, quien murió en la vía pública tras recibir un corte profundo en el cuello y otro en el tórax.

A su vez, respecto a si existe alguna sospecha del hombre, indicaron que se “está analizando todo” y que “no se descarta ninguna hipótesis” respecto a si la damnificada conocía o no al agresor.

El hecho

El estremecedor caso ocurrió en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, cuando una vecina, María Isabel Casal, denunció al 911 la presencia de una mujer que estaba tendida en el asfalto y había sido degollada.

Cuando personal médico arribó al lugar, constató que la mujer, de 44 años y nacionalidad peruana, presentaba una herida cortante en el cuello y tórax, que le quitó la vida en cuestión de minutos. Frente a los agentes policiales, la vecina relató que escuchó gritos y al salir advirtió a la mujer lastimada, mientras que no logró ver el rostro del atacante, quien se dio a la fuga.

Una cámara de seguridad logró captar a las 06.57 de este domingo el momento en el que la víctima paseaba a su perro y detrás la perseguía el agresor.

Una cámara registró un intercambio de palabras entre ambos, y luego un forcejeo, y no está establecido si se trató de un intento de robo o de un ataque planificado. La mujer había salido esa noche con amigas a un boliche de Liniers, y se supo que tenía tres hijos y esposo.