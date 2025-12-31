Se negó a declarar el acusado de degollar a una mujer en la vía pública

El hombre de 46 años que se encuentra detenido por el crimen de Karina Janet Palomino Arotinco en el partido bonaerense de La Matanza, se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas.

Manuel Alberto Norry fue imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y femicidio, por lo que continuará bajo arresto mientras avance la investigación por el hecho ocurrido durante el fin de semana en la zona oeste del Conurbano.

Durante las primeras horas posteriores el crimen, los investigadores realizaron el camino completo de huida del agresor, hasta que en un punto se logró observar que volvía sobre sus pasos, pero lo perdieron en una zona que tenían apuntada.

Gracias al trabajo de los detectives, se pudo obtener la cara y la fisonomía del acusado, lo que permitió saber que trabajaba en un bar en Capital Federal, que sería de un familiar, y que manejaba cuchillas de gran tamaño, por lo que era fácil tener acceso al arma con la que degolló a la víctima.