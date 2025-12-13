Incidente en diagonal 74: una agente resultó agredida durante una intervención policial

Un incidente entre varias personas se registró durante un recorrido preventivo policial en diagonal 74, a la altura de calle 11, en la ciudad de La Plata. Al arribar al lugar, el personal constató un conflicto entre femeninas y masculinos, quienes fueron inmediatamente separados para evitar que la situación escalara.

Según manifestaron las femeninas presentes, habrían sido supuestamente agredidas por masculinos, motivo por el cual se solicitó apoyo policial vía CAPA. En el intento de mediación con la femenina que se presentaba como presunta víctima, una agente policial fue agredida por la propia involucrada, debiendo ser contenida por dos efectivos.

En paralelo, otra agente realizó tareas de contención con el resto de las femeninas, quienes indicaron que el conflicto se habría originado dentro de un local bailable ubicado en calle 11 entre 49 y 50, donde una de ellas habría iniciado una pelea con otra mujer en el interior del establecimiento.

En apoyo se hizo presente el móvil 153 Control, con personal policial adicional. Finalmente, las femeninas manifestaron no querer instar acción penal ni realizar denuncia, retirándose del lugar por sus propios medios.

Con la situación normalizada, los móviles intervinientes se retiraron del lugar sin mayores novedades.