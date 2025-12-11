Choque en el centro de La Plata: un auto atropelló a un motociclista en 7 y 50 y causó demoras

Un accidente de tránsito ocurrido pasado el mediodía de este jueves en pleno centro de La Plata dejó a un motociclista herido y provocó demoras en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. El siniestro se registró en la intersección de 7 y 50, donde un auto embistió a una moto y el conductor quedó tendido sobre la calzada hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Testigos consultados señalaron que el vehículo involucrado, un Ford Falcon que circulaba por avenida 7, habría atravesado el cruce con el semáforo en rojo y continuado su marcha sin detenerse a asistir a la víctima. La maniobra generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y vieron la moto caer tras el impacto.

Una ambulancia arribó rápidamente y brindó atención al motociclista, quien, según los primeros reportes, no presentaría lesiones de gravedad. En paralelo, agentes municipales se hicieron presentes para interrumpir el tránsito en la cuadra y facilitar el trabajo de los equipos médicos.

El episodio ocasionó importantes demoras en el centro platense, mientras automovilistas y peatones intentaban circular por el área afectada. Las autoridades trabajaban en relevar testimonios y cámaras de seguridad para reconstruir el hecho y avanzar con las actuaciones correspondientes.