Falleció el ciclista herido en el accidente del paso bajo nivel de 1 y 32

El ciclista que el sábado protagonizó un violento accidente en el paso bajo nivel de la avenida 1 y 32 murió este martes a raíz de las graves lesiones que había sufrido. La víctima, identificada como Fernando Celeste, de 46 años, había sido trasladada en estado crítico al Hospital San Martín, donde ingresó con un cuadro de neumotórax y contusiones pulmonares.

Desde el 6 de diciembre permanecía internado en terapia intensiva y su evolución era muy delicada. Finalmente, el hombre no logró sobreponerse al cuadro y falleció en las últimas horas.

El incidente fue advertido por automovilistas y peatones que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Personal de la Dirección de Control Urbano llegó al lugar y convocó a una ambulancia para asistir al herido. También se solicitó apoyo a la comisaría Sexta de Tolosa, luego de que se encontraran manchas de sangre en el área del impacto.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del paso bajo nivel. En las imágenes se observa el momento en que el ciclista pierde el control y se estrella contra una de las paredes laterales, aunque no se distingue con claridad qué originó la caída.

Si bien las causas continúan bajo investigación, fuentes policiales indicaron que en el piñón trasero de la bicicleta se encontró enredado un chaleco refractario, por lo que no se descarta que ese elemento se haya trabado y provocado el accidente. Las cámaras, en tanto, permitieron descartar la intervención de un tercero en el episodio.