Un gendarme mató a un delincuente durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi y, tanto el agente como su acompañante y un delivery que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos de bala.

El caso tuvo lugar en la intersección de las calles Piran y Janner, en Aldo Bonzi, partido de La Matanza, cuando un grupo de al menos cinco delincuentes intentó robarle a dos hermanos, ambos pertenecientes a Gendarmería Nacional, cuando estaba por ingresar a su domicilio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los delincuentes arribaron hasta el lugar en dos autos, un Volkswagen Vento y un Ford Focus, para robarle el vehículo a las víctimas, un Volkswagen Gol Trend.

Sin embargo, conforme al parte policial, se dio inicio a un enfrentamiento armado que concluyó con un delincuente abatido, identificado como Kevin Escobar, de 22 años.

Además, se informó que la víctima recibió un disparo en la boca, mientras que su pareja presenta un tiro en el abdomen, por lo que fueron trasladados al Hospital Ballestrini y la mujer se encuentra internada en grave estado.

A su vez, tiempo más tarde, ingresó al hospital uno joven que realizaba delivery, quien recibió un disparo en la pierna tras quedar en medio de la balacera y está fuera de peligro.