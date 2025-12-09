Horror: vivía con el cadáver de su hija debajo de la cama

Una mujer fue detenida en la provincia de Córdoba acusada de vivir con el cadáver de su hija, quien se encontraba desaparecida desde hace varios días, y ahora le realizarán pericias psiquiátricas.

Vecinos de la joven, de 22 años, denunciaron que hacía un tiempo no la veían y que había olor nauseabundo por la zona, motivo por el cual la Policía acudió hasta su vivienda.

Fue recibida por la madre de la víctima, a quien le preguntaron si sabía algo de su hija y ella respondió que se encontraba “acostada sobre su cama”.

Cuando ingresaron al cuarto hallaron el cuerpo semidesnudo debajo de la cama, en avanzado estado de descomposición.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades judiciales, quienes solicitaron la toma de declaraciones y peritajes en el lugar.

La muerte habría ocurrido entre cinco y seis días antes del descubrimiento, por un paro cardiorrespiratorio.

Respecto de la mujer, de 64 años, se determinó su detención y que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas.