Policía fusiló a un familiar de un joven que había atropellado

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido luego de que, presuntamente, matara a balazos a un joven en la localidad de Morón. El fatal desenlace se produjo en el marco de una fuerte confrontación, luego de que el efectivo fuera reconocido por la familia de un motociclista al que había embestido horas antes y abandonado en el lugar.

El efectivo fue separado de la Policía de la Ciudad por decisión de la Oficina de Asuntos Internos hasta que se resuelva su situación procesal.

Todo comenzó el sábado en el barrio 20 de Junio, cuando el oficial circulaba en su auto particular, un Renault Sandero. En ese trayecto, “embistió a una moto en la que viajaba un joven conocido como ‘Pitu’”, quien sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia al Instituto de Haedo. Tras el hecho, según la familia de la víctima, “el policía escapó sin asistir a la víctima”.

Seis horas después, el numerario decidió presentarse en la comisaría Morón 4°, con jurisdicción en la zona del choque. Como llegó sin el vehículo involucrado, el personal de la dependencia le indicó que debía recuperarlo y regresar para que se realizaran los peritajes, advirtiéndole que, de no hacerlo, quedaría detenido.

Regresó a la seccional alrededor de las 16.45, pero su llegada coincidió con la presencia de vecinos del barrio y familiares del damnificado, quienes lo reconocieron. Se desató una fuerte confrontación, en medio del tumulto el policía intentó huir, pero fue perseguido por un joven, quien sería primo de la víctima y que llegó a patear su auto y a golpearlo.

El desastre

Fue entonces cuando “el efectivo sacó su arma y efectuó dos disparos” en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, matando al otro en el acto. El agente huyó a bordo del Sandero pero fue capturado poco después.

Mientras tanto, en la esquina donde ocurrió el crimen, se reunió una gran cantidad de frentistas que protagonizaron una pueblada. Entre gritos e incidentes, acusaron al personal policial de manipular el cuerpo del fallecido y las evidencias dejadas tras los disparos. El cuerpo permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica.

La investigación quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la UFI N° 3 de Morón.