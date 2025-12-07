Insólito: la Toretto de La Plata ahora quiere trabajar de niñera

La Toretto de La Plata quiere trabajar de niñera y por ese motivo envió un pedido al TOC N°2, donde pide salidas laborales mientras atraviesa la prisión domiciliaria. Cabe recordar que Felicitas Alvite aún no tiene fecha de juicio, pero todo apunta a que sea en la primera parte de 2026 tras la feria judicial y otra audiencia preliminar.

Debido a esto, la joven que permanece con prisión domiciliaria solicitó salidas laborales para el año que viene. Según explicó el abogado de la acusada, la joven fue contratada para cuidar a un bebé cerca de su domicilio, en horario de la tarde. El argumento del letrado fue que, por su edad y al no estar estudiando, necesita trabajar.

Cabe recordar que Alvite está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand el 12 de abril de 2024, en la intersección de 13 y 32 tras pasar varios semáforos en rojo al conducir a más de 90 kilómetros por hora.

Sin fecha del juicio pautada, en los últimos días llegó una solicitud al Tribunal Oral en lo Criminal N°2, en la cual la imputada busca ser beneficiada con salidas laborales dos veces por semana para trabajar como niñera mientras continúa con la prisión domiciliaria.

Ahora, el pedido deberá ser evaluado por el fiscal de la causa, como así también por la querella, que deberán dar su opinión previo a que el Tribunal tome una decisión y por consecuente, resuelva qué hacer.

Ya se fijó la fecha de la tercera audiencia preliminar, la cual se desarrollará el 18 de febrero de 2026 a las 09:00 en el TOC N° 2. El objetivo del encuentro es continuar con el análisis y la depuración de la prueba ofrecida por todas las partes para el juicio.

La audiencia se realizará en forma presencial, con asistencia de la fiscalía, querella y defensa. En el caso también se encuentra acusada Valentina Velázquez, amiga de la Toretto.

Vale recordar que en la cita anterior la defensa de Alvite, compuesta por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, realizó un planteo contra el fiscal de instrucción en la causa, Fernando Padovan, a quien acusaron de “ocultar parte de la prueba”, lo que hizo que no pudieran acceder a la totalidad del material.

Por su parte, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Julio Burlando, abogados de la familia Armand ratificaron que la prueba que pesa sobre las acusadas “es tremenda” y hablaron sobre la importancia de esta audiencia para el futuro del juicio.