Robo y destrozo en un jardín de infantes de La Plata

Sujetos desconocidos perpetraron en las últimas horas dos robos consecutivos en una institución educativa de la ciudad, y hasta el cierre de esta edición permanecen prófugos.

Todo ocurrió en dos madrugadas correlativas en el jardín de infantes Ricardo Gutiérrez emplazado en 77 entre 131 y 132. Hasta allí llegaron los cacos y, tras ganar el interior, intentaron llevarse dos aires acondicionados de dos salas. No pudieron pero entonces se apoderaron de la instalación eléctrica y, no conformes, rompieron puertas, anafes, pavas eléctricas y materiales de los chicos.

Pese a la gravedad del asunto, la autoridad policial aún no pudo ni siquiera identificar a los vándalos, quienes permanecen prófugos y haciendo de las suyas.