Identificaron a la joven que murió por la caída de un andamio

Lourdes Antoniani, la joven que murió el jueves a causa de un golpe sobre la cabeza y las lesiones que le provocaron la caída de un andamio que se encontraba en una obra en construcción, en el barrio porteño de Villa Devoto, tenía 20 años y era vecina de Villa Bosch. Se supo que realizaba su labor diaria en la Ciudad de Buenos Aires, ya que desempeñaba tareas administrativas contables en el Ejército Nacional.

En la emergencia, se informó que la víctima recibió el impacto de la estructura de la obra en construcción y allí se constató la situación y el deceso como producto del incidente en base al trabajo del SAME.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 33 que labró actuaciones bajo el cargo de homicidio culposo y el principal imputado fue el arquitecto encargado de la obra, Claudio Mónaco, de 79 años.