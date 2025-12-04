Cayó un helicóptero sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridos



Un helicóptero cayó esta tarde sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT, ubicado en Jerónimo Salguero al 3400, en el barrio porteño de Palermo. La aeronave impactó en el predio y generó una importante movilización de bomberos, SAME y Policía de la Ciudad.



Según informaron fuentes oficiales, dentro del helicóptero viajaban tres personas —dos hombres y una mujer— que lograron salir por sus propios medios tras el aterrizaje de emergencia. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández para recibir atención médica. Una cuarta persona, que se encontraba en el predio, también resultó herida y fue asistida en el lugar, aunque por el momento no se dieron a conocer su edad ni su sexo.



Voceros consultados señalaron que el incidente se produjo “a raíz de un desperfecto mecánico”, lo que obligó al piloto a ejecutar un aterrizaje forzoso. Las autoridades continúan trabajando en la zona para asegurar el perímetro y determinar las causas exactas del siniestro.