Golpeó a su madre, la quiso acuchillar y cayó en un zanjón

Un joven de 22 años fuera de sí ingresó a la casa de su madre en Ensenada, la golpeó, intentó acuchillarla y generó un incendio en la propiedad, relataron ayer desde la fuerza.

El suceso tuvo lugar el martes en un domicilio de 36 y 128 de El Dique, hasta donde llegó el implicado. Una vez en el interior, atacó a su progenitora con un tirante de madera de un metro y medio, lastimándola. Luego, el agresor agarró dos cuchillos de 30 centímetros y buscó matarla, sin conseguirlo. Por último, prendió fuego un colchón, y la situación se tornó incontrolable.

Cuando llegó la Policía, el salvaje huyó por los fondos de la finca, cruzó un zanjón y fue hasta un descampado, hasta que fue capturado y trasladado de inmediato a la comisaria Tercera de esa ciudad, con jurisdicción en la zona. Ahora deberá rendir cuentas ante la Justicia platense.