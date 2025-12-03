Reclamo por justicia a un año de la muerte de Agustín Arévalo

Familiares de Agustín Arévalo, junto a taxis de La Plata, realizaron este miércoles una manifestación sobre la calle 8 entre 56 y 57 para exigir avances en la investigación por la muerte del joven, ocurrida el 25 de diciembre del año pasado. La protesta interrumpió la circulación y reunió a allegados que denunciaron irregularidades en el procedimiento y un inminente pedido de cierre de la causa por parte de la fiscalía.

Según relataron, Arévalo fue atropellado en la madrugada de Navidad por Nicolás Massei, quien habría manejado en contramano y en estado de ebriedad. La cuñada de la víctima aseguró que no se realizaron pericias en el lugar del hecho y que, horas después, fue ella misma quien encontró las pertenencias del joven sin presencia policial alguna. Además, denunció que Massei se retiró sin ser retenido. “A casi un año, mi cuñado está muerto y nadie hizo nada. Lo único que pedimos es justicia”, expresó.

Los presentes solicitaron que la causa continúe abierta y que se esclarezcan las circunstancias del siniestro para evitar que el caso quede impune.