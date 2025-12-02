Explotó un auto en el garaje de una casa: una persona al borde de la muerte

Un auto explotó dentro de una casa en Lanús, lo que provocó daños materiales y un gran susto entre los vecinos, mientras que, por el hecho, un hombre está internado en grave estado con el 90% de su cuerpo quemado.

De acuerdo al relato de los testigos, el fuego habría comenzado en el interior de la casa y rápidamente se extendió a otros sectores del primer piso.

Un auto que estaba estacionado en el garaje de la casa quedó envuelto en las llamas y luego de unos minutos explotó.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Lanús, además de efectivos de la Policía local, quienes controlaron el foco ígneo después de varias horas.

Las llamas afectaron las dos plantas de la propiedad y, acerca de los heridos, se destacó que tres personas fueron derivadas al hospital, una de ellas en grave estado.