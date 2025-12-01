Incendio en el ex Hotel Cristal y choque en 116 y 66 generan preocupación en la mañana platense

La mañana de este lunes comenzó agitada en la ciudad con dos incidentes que despertaron preocupación en distintos barrios. El primero ocurrió sobre avenida 1, entre 44 y 45, donde un incendio en la puerta del viejo y abandonado Hotel Cristal obligó a la intervención de los bomberos y de la Guardia Municipal. El fuego, que se originó en un panel de fibra, fue rápidamente controlado y no dejó víctimas, aunque volvió a exponer el marcado deterioro del histórico edificio, deshabitado desde hace tiempo y señalado reiteradamente por los vecinos como un punto crítico.

Minutos después, otro episodio se registró en la intersección de 116 y 66, donde dos autos colisionaron y uno de ellos terminó sobre la rambla, frenado por un árbol. Si bien no hubo heridos de gravedad, el impacto evidenció las dificultades para circular en una jornada marcada por la humedad y el agua acumulada tras las intensas lluvias del domingo.

Desde el área de tránsito recomendaron extremar la precaución, respetar los límites de velocidad de 60 km/h en avenidas y 40 km/h en calles y considerar que las condiciones climáticas pueden afectar los tiempos de frenado, especialmente en zonas donde aún persisten sectores anegados.